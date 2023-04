LE PARC LA CARTOUCHERIE – BERNARD PIRAS DE BOURG-LÈS-VALENCE Parc La cartoucherie – Bernard Piras, 4 juin 2023, Bourg-lès-Valence.

LE PARC LA CARTOUCHERIE – BERNARD PIRAS DE BOURG-LÈS-VALENCE Dimanche 4 juin, 10h00 Parc La cartoucherie – Bernard Piras Entrée libre, groupe limité, sur réservation au 04.75.79.20.86

Inauguré en 2021, le parc La Cartoucherie – Bernard Piras vient compléter les aménagements paysagers réalisés en 2009 à la Cartoucherie. Retour sur l’histoire d’un site industriel reconverti, pour notre grand plaisir, en espace de promenade, de jeux et de découverte !

Parc La cartoucherie – Bernard Piras Rue Roger Salengro 26500 Bourg-lès-Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis le vendredi 7 mai 2021, l'Agglomération Valence Romans ouvre le parc La Cartoucherie – Bernard Piras aménagé par l'Agence Laverne Paysagistes . Au cœur du site qui rassemble déjà les entreprises du cinéma d'animation, venez découvrir un bel espace de détente et de jeux de 2,4 hectares avec ses coteaux ombragés, sa grande prairie, sa promenade du canal, sa terrasse et ses grandes tables. En écho aux activités toutes proches du Pôle de l'image Animée La Cartoucherie, des jeux sonores et optiques permettent de se familiariser avec la conception des films d'animation. Longues vues, miroirs déformants, gong et autres bizarreries feront le bonheur des explorateurs en tout genre. Pour les curieux, des pupitres jalonnant le site retracent son histoire, de l'activité agricole à la filature textile, de la cartoucherie nationale jusqu'à l'image animée. À la nuit tombée, le parc pourra également accueillir ponctuellement petits et grands événements. En plus ! Un escape game interactif, accessible depuis smartphone, entraînera les joueurs à la découverte de l'histoire du site, des studios de La Cartoucherie et de leurs créations animées (un projet créé par les Coulisses de l'image animée, le futur espace interactif sur le cinéma d'animation et les jeux vidéo). Un nouveau lieu pour prendre l'air ! Parc La Cartoucherie – Bernard Piras Rue Salengro – 26 500 Bourg-lès-Valence Parc ouvert tous les jours de 8 h 30 à 19 h (1er avril > 30 sept.) De 8 h 30 à 18 h (1er octobre > 31 mars) Parking ouvert tous les jours de 7 h 30 à 19 h 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

Parc La cartoucherie – B. Piras © Y.B – Ville de Bourg-lès-Valence