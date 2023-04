Animations au parc historique Kiener de La Forge Parc Kiener de La Forge Wintzenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Animations au parc historique Kiener de La Forge Parc Kiener de La Forge, 3 juin 2023, Wintzenheim. Animations au parc historique Kiener de La Forge 3 et 4 juin Parc Kiener de La Forge Entrée libre Visite du parc historique, concerts, démonstration de travail du bois, exposition de végétaux, contes. Parc Kiener de La Forge 68920 Wintzenheim Wintzenheim Haut-Rhin Grand Est 06 37 51 24 39 Découverte dans le parc Kiener de la Forge, du jardin historique avec des essences américaines, (Séquoia, pin Weymouth, tulipier de Virginie, chêne rouge) et d’autres espèces d’arbres centenaires (cèdres, hêtres, tilleul, platane,..). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T21:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Société histoire de Wintzenheim

