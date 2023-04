Choolers Division Parc Kennedy, 10 juin 2023, Sarcelles.

Choolers Division Samedi 10 juin, 19h00 Parc Kennedy Entrée libre et gratuite

Fruit d’une collaboration inédite entre 2 MC trisomiques et 2 musiciens indépendants, Choolers Division propose un hip hop électro, tordu et incandescent avec une multitude de niveaux sonores captivants et décalés. Une sorte de machine déjantée, hors de contrôle, produisant un mélange étourdissant de genres musicaux. En live, ils sont rejoints par Jonas Lambert et DJ Viktor French. Le langage énigmatique de Kostia Botkine et Philippe Marien oscille entre complaintes affutées et rugissements survoltés. Sur scène, pas de place pour l’économie ou l’autocensure; à chaque fois réinventées, les compositions brutes d’Antoine Boulangé et Jean-Camille Charles sont ajustées aux personnalités des deux rappeurs.

Parc Kennedy SARCELLES, allée André Ampère Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T19:00:00+02:00 – 2023-06-10T20:00:00+02:00

Musique Hip Hop

Olivier Donnet