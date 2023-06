Le parc Kennedy se met au vert Parc Kennedy Sarcelles, 10 juin 2023, Sarcelles.

Le parc Kennedy se met au vert Samedi 10 juin, 14h00 Parc Kennedy Entrée libre

La Direction Politique de la Ville et participation des habitants organise samedi 10 juin de 14h à 21h une journée dédiée à l’agriculture urbaine.

Pour la première fois, cet événement sera associé à l’handicap.

En 2021, Sarcelles a été choisie comme lauréate d’un projet d’agriculture urbaine dans le parc Kennedy, par l’ANRU. « Les jardins Kennedy » furent récompensés par leur valorisation d’un parc remarquable notamment par la mise en œuvre d’un projet citoyen d’agriculture urbaine.

Qu’est-ce que l’agriculture urbaine ?

L’agriculture urbaine se présente sous la forme de zones de maraîchage et d’élevage dans les villes et en périphérie des villes. Les espaces agricoles peuvent être aménagés directement sur le sol, dans les jardins résidentiels et communautaires, ou sur les toits des bâtiments. Les fruits et légumes sont cultivés en plein air ou sous serre. L’agriculture urbaine utilise différentes méthodes de production :

culture en pleine terre ;

culture hydroponique (les végétaux baignent dans un liquide nutritif) ;

indoor (culture en intérieur, à la lumière artificielle) ;

aquaponie (culture en radeaux et bassins) ;

culture en bacs

Quels sont les avantages de l’agriculture urbaine ?

Elle offre de nombreux avantages, dont le principal est la production en cycle court : les fruits et légumes sont vendus sur des marchés à proximité ou directement au consommateur.

Cela permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport, mais aussi d’économiser l’énergie nécessaire au stockage. L’agriculture urbaine permet en outre de valoriser les déchets organiques produits dans les villes tout en favorisant la biodiversité. Les fermes urbaines jouent aussi un rôle social important en créant des emplois locaux. Elles contribuent à améliorer la santé des habitants via la consommation de produits durables.

Programme des animations

De nombreuses animations vous attendent, ateliers sensoriel autour de la nature, stand pédagogique sur la biodiversité, animation scientifique sur l’environnement, parcours sportif, des ateliers sur la sensibilisation à l’accessibilité, stands buvette…

Dans le cadre de la journée festive dédiée au handicap et à l’inclusion, la soirée se poursuit avec le concert des Choolers Division à 19h [https://www.sarcelles.fr/evenements/concert-choolers-division/]

Parc Kennedy SARCELLES, allée André Ampère Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://www.sarcelles.fr/evenements/concert-choolers-division/%5D »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T21:00:00+02:00

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T21:00:00+02:00

© Ville de Sarcelles