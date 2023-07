Courant d’air : Les jeudis sous les magnolias Parc Jouvet Valence, 13 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

A l’ombre des magnolias du Parc Jouvet, venez en famille écouter, vibrer, rêver, paresser : cet été les bibliothécaires vous racontent des histoires en plein air !

Rendez-vous près de l’aire de jeux..

2023-07-13 15:30:00 fin : 2023-08-17 16:30:00. .

Parc Jouvet

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the shade of the magnolia trees in Parc Jouvet, bring the whole family to listen, vibrate, dream and laze around: this summer, librarians will be telling you stories in the open air!

Meet near the playground.

A la sombra de los magnolios del Parc Jouvet, traiga a toda la familia para escuchar, emocionarse, soñar y holgazanear: ¡este verano, los bibliotecarios le contarán cuentos al aire libre!

Cita cerca de la zona de juegos.

Im Schatten der Magnolienbäume des Parc Jouvet können Sie mit Ihrer Familie zuhören, mitfiebern, träumen und faulenzen: Diesen Sommer erzählen Ihnen die Bibliothekarinnen Geschichten unter freiem Himmel!

Treffpunkt in der Nähe des Spielplatzes.

Mise à jour le 2023-06-30 par Valence Romans Tourisme