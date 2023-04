Exposition : Résonance Parc Jouvet Valence Catégories d’Évènement: Drôme

2023-04-29 – 2023-05-14

Drome . De retour à la Maison du Gardien, Bruno Delvigne, artiste peintre, a eu très envie d’inviter Gilbert Fraisse, tourneur sur bois, pour une exposition consacrée à la lumière et à la beauté du bois tourné. https://www.valence.fr/fr/tous-les-evenements/exposition.html Parc Jouvet Maison du Gardien Valence

