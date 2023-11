Salon Vivre Côté Sud Parc Jourdan Aix-en-Provence, 31 mai 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous des amoureux de l’art de vivre au Sud, le salon Vivre Côté Sud se tiendra dans le Parc Jourdan à Aix-en-Provence..

2024-05-31 fin : 2024-06-03 . .

Parc Jourdan Rue Anatole France

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Vivre Côté Sud 2023 exhibition will be held in the Parc Jourdan in Aix-en-Provence.

Para los amantes del arte de vivir en el Sur, el salón Vivre Côté Sud se celebrará en el Parc Jourdan de Aix-en-Provence.

Die Messe Vivre Côté Sud ist ein Treffpunkt für Liebhaber der südlichen Lebenskunst und findet im Parc Jourdan in Aix-en-Provence statt.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence