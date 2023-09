Omenatge a Bernat Molin Parc Jourdan (Ais de Provença) Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Omenatge a Bernat Molin Parc Jourdan (Ais de Provença) Aix-en-Provence, 23 septembre 2023, Aix-en-Provence. Omenatge a Bernat Molin Samedi 23 septembre, 14h00 Parc Jourdan (Ais de Provença) Omenatge a Bernat Molin A l’Ostau de Provença d’Ais de Provença

(8 bis avenguda Jules Ferry – Pargue Jordan) 14h a 16h: Omenatge ambe de presas de paraula d’amics qu’an obrat amb eu: Miquèu Arnaud, Joèu Bouc, Josiana Ubaud, Domergue Sumien, Patrick Sauzet

16h: Projeccion dau film Un théâtre dans la ville e escambis ambe lo realisator, André Neyton (director artistic dau Teatre de la Mediterranèa)

18h Concèrt polifonic ambe lo grop Tant que li Siam

19h Concèrt e balèti ambe lo Duo Montanaro. Seccion regionala de l’Institut d’Etudes Occitanes – IEO PACA

Ostal de Provença, 13100, Ais de Provença Parc Jourdan (Ais de Provença) 8bis avenue Jules Ferry Aix Aix-en-Provence 13100 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T14:00:00+02:00 – 2023-09-23T20:00:00+02:00

