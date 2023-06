Sur l’interprétation – titre de l’instant, Yaïr Barelli Parc Josette et Maurice Audin Bagnolet Bagnolet Catégories d’Évènement: Bagnolet

Seine-Saint-Denis Sur l’interprétation – titre de l’instant, Yaïr Barelli Parc Josette et Maurice Audin Bagnolet, 2 juillet 2023, Bagnolet. Sur l’interprétation – titre de l’instant, Yaïr Barelli Dimanche 2 juillet, 17h00 Parc Josette et Maurice Audin Entrée libre, en extérieur Sur l’interprétation – titre de l’instant est un travail sur la réalité, la matérialité du théâtre, qui cherche à en révéler la beauté et le potentiel vital. Il s’agit de rendre compte de la présence physique du public dans l’espace théâtral et d’en dévoiler l’influence directe et concrète. Le public devient acteur lui-même, il traverse le plateau pour aller s’asseoir dans le gradin. Il est évident que l’événement se tisse en face de ses yeux, qu’il peut l’influencer, que la situation est fragile, imprévue et écrite en même temps. Pour chacune de ces représentations, le projet est adapté de nouveau au lieu, et l’équipe des interprètes varie. Parc Josette et Maurice Audin 171 avenue Gambetta 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Dhuys Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

