Visite libre du parc Joly Parc Joly Semur-en-Auxois, 16 septembre 2023, Semur-en-Auxois.

Visite libre du parc Joly 16 et 17 septembre Parc Joly Entrée libre

Ce parc vaste de 2,5 hectares, dessiné au XIXe siècle, est restauré et entretenu par l’Association de sauvegarde des jardins et terrasses de Semur-en-Auxois (ASJTS). Elle est constituée d’adhérents et de bénévoles apportant leur temps, leurs contributions, leurs moyens matériels, leurs plants et boutures. Bosquets, forêt, rivière, grotte… Venez visiter le parc Joly, et laissez-vous envoûter par ses multiples atmosphères.

Parc Joly 2bis, rue de Paris 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 97 20 44 https://www.facebook.com/parcjolysemur/ Ce parc vaste de 2,5 hectares, dessiné au XIXe siècle, est restauré et entretenu par l’Association de sauvegarde des jardins et terrasses de Semur-en-Auxois (ASJTS). Elle est constituée d’adhérents et de bénévoles apportant leur temps, leurs contributions, leurs moyens matériels, leurs plants et boutures. Bosquets, forêt, rivière, grotte. Venez visiter le Parc Joly, et laissez-vous envoûter par ses multiples atmosphères. Prudence recommandée (visite déconseillée aux personnes avec difficultés de marche). Entrée en haut du Pont Joly rue de Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Terrasses et jardins de Semur