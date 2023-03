Découverte d’un super-jardin du 17ème siècle et de la botanique tempérée Parc Jeanine Dessay Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Découverte d’un super-jardin du 17ème siècle et de la botanique tempérée Parc Jeanine Dessay, 3 juin 2023, Pontarlier. Découverte d’un super-jardin du 17ème siècle et de la botanique tempérée 3 et 4 juin Parc Jeanine Dessay Entrée libre | Visites commentées samedi 3 et dimanche 4 juin à 9h00,10h30,14h00 et 15h30 (durée 1h) | À partir de 6 ans Partez à la découverte de ce site historique datant du 17ème siècle, des travaux colossaux dont il a bénéficié et des plantes qui y sont maintenant cultivées.

Vous pourrez admirer la flore du Jura, riche car au carrefour de plusieurs zones géographiques, ainsi que la biodiversité végétale qui permet l’abondance des insectes, des oiseaux et des batraciens qui animent le jardin de leur concert. Parc Jeanine Dessay Chemin à Canon, 25300 Pontarlier Pontarlier 25300 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/loisirs-et-detentes/parc-jeanine-dessay Jardin historique du couvent des Bernardines, devenu jardin pédagogique, historique et botanique. Accessible depuis l’entrée située sur le chemin à canon, près de la halle Pasteur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 6

