Récits sur gazon Parc Jean-Paul II Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Récits sur gazon Parc Jean-Paul II Issy-les-Moulineaux, 28 juin 2023, Issy-les-Moulineaux. Récits sur gazon Mercredi 28 juin, 16h30 Parc Jean-Paul II Entrée dans la limite des places disponibles. Une sélection, régulièrement renouvelée, d’histoires à savourer pour les petites oreilles.

En cas d’intempérie, l’animation sera annulée.

Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. Parc Jean-Paul II Rue Minard 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T16:30:00+02:00 – 2023-06-28T17:00:00+02:00

2023-06-28T16:30:00+02:00 – 2023-06-28T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Parc Jean-Paul II Adresse Rue Minard 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Parc Jean-Paul II Issy-les-Moulineaux

Parc Jean-Paul II Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Récits sur gazon Parc Jean-Paul II Issy-les-Moulineaux 2023-06-28 was last modified: by Récits sur gazon Parc Jean-Paul II Issy-les-Moulineaux Parc Jean-Paul II Issy-les-Moulineaux 28 juin 2023