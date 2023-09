Mambo Jumbo au Parc Jean Moulin Les Guilands Parc Jean Moulin Les Guillands – Le bosquet des Chênes verts Bagnolet, 2 septembre 2023, Bagnolet.

Mambo Jumbo au Parc Jean Moulin Les Guilands Samedi 2 septembre, 19h30 Parc Jean Moulin Les Guillands – Le bosquet des Chênes verts Entrée libre

Mambo Jumbo est une création déambulatoire à mi-chemin entre la mascarade et le défilé de mode.

Une parade carnavalesque composée de géants et de personnages au look et à l’humeur tapageuse dont l’euphorie contagieuse se transmet comme un virus par le rythme, la danse, l’humour et la dérision. Mambo Jumbo, c’est avant tout un appel à chacun à venir parader, bouger, danser, à créer les conditions d’une pandémie de bonne humeur qui se propage sans distinction, sans barrière, sans frontière.

Une troupe de géants s’invite dans les allées du parc. Elle s’approprie le temps d’un défilé les codes vestimentaires et les rythmes musicaux des différents mouvements d’émancipation, affirmant avec humour et une certaine arrogance les droits d’expressions et la dignité des communautés en lutte.

Bagnolet 93170 Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-09-02T19:30:00+02:00 – 2023-09-02T21:00:00+02:00

marionnettes marionnettes géantes

Martha Monroy