Cet évènement est passé Festimome avec Issa Naïmo Parc Jean Moulin Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône Festimome avec Issa Naïmo Parc Jean Moulin Aubagne, 20 juillet 2023, Aubagne. Festimome avec Issa Naïmo Jeudi 20 juillet, 18h00 Parc Jean Moulin Entrée libre Jeudi 20 juillet (gratuit) 18h : ouverture des portes

18h22 : discours d’inauguration

19h : inauguration du festival avec la Cie Zania – Jamais en retraite

20h : concert de Issa Naïmo Vendredi 21 juillet (Jeux et ateliers : 10h-12h et 14h-18h)

11h : Tobia Circus – Equilibrium Tremens

16h : Menayeri Circo – Marcia y la hiedra

17h : Espuma Bruma – rOdandO

18h : Tobia Circus – Equilibrium Tremens

19h: Dis Bonjour à la Dame – Frigo (Opus 2)

20h : concert de Mekanik Kantatik Samedi 22 juillet (Jeux et ateliers : 10h-12h et 14h-18h)

10h30 : Ayouna Mundi – Beb el Baba, l’histoire d’un arbre

16h : Espuma Bruma – rOdandO

17h : Tobia Circus – Equilibrium Tremens

18h : Duo Ludilo – Resta

19h : Nicole Ferroni vous offre un vers

20h : Madame Rebine – Tour de la place

21h : L’Art dû – plateau humour Dimanche 23 juillet (Jeux et ateliers : 10h-12h et 14h-18h)

10h30 : Ayouna Mundi – Beb el Baba, l’histoire d’un arbre

16h : Tobia Circus – Equilibrium Tremens

17h : Duo Ludilo – Resta

18h, Espuma Bruma – rOdandO

19h : Cie Zec – Seguime

20h : La Meute – 78 Tours (FINAL)

21h : concert Tarif journée : 8€ (adulte), 5€ (enfant)

Pass 3 jours : 20€ (adulte), 10€ (enfant)

