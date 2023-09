LE JOUR DE LA NUIT Parc Jean Mansuy Saint-Dié-des-Vosges, 14 octobre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Le jour de la nuit : éteignons la lumière, rallumons les étoiles ! Des centaines d’extinctions et d’événements dédiés à la beauté du ciel étoilé et à la biodiversité nocturne dans toute la France.

Au pied de la Tour de la Liberté, observation des étoiles avec le Club d’Astronomie.. Tout public

Samedi 2023-10-14 20:00:00 fin : 2023-10-14 22:00:00. 0 EUR.

Parc Jean Mansuy place Jules Ferry

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



The day of the night: turn out the lights, turn on the stars! Hundreds of extinguishings and events dedicated to the beauty of the starry sky and nocturnal biodiversity all over France.

At the foot of the Tour de la Liberté, stargazing with the Club d’Astronomie.

El día de la noche: ¡apaga las luces, enciende las estrellas! Cientos de apagones de luces y actos dedicados a la belleza del cielo estrellado y la biodiversidad nocturna en toda Francia.

Al pie de la Tour de la Liberté, observación de las estrellas con el Club de Astronomía.

Der Tag der Nacht: Lasst uns das Licht ausschalten, die Sterne wieder anzünden! Hunderte von Abschaltungen und Veranstaltungen, die der Schönheit des Sternenhimmels und der nächtlichen Biodiversität in ganz Frankreich gewidmet sind.

Am Fuße des Freiheitsturms: Sternenbeobachtung mit dem Astronomieclub.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES