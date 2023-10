Rallye pédestre sur le thème de l’arbre Parc Jean Jaurès Bergerac, 7 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Rallye pédestre à Bergerac sur le thème de l’arbre.

Découvrez les secrets des arbres à Bergerac en parcourant un rallye pédestre captivant !.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

Parc Jean Jaurès Salle de l’orangerie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Walking rally in Bergerac on the theme of trees.

Discover the secrets of Bergerac’s trees on an exciting walking rally!

Rally a pie en Bergerac sobre el tema de los árboles.

Descubra los secretos de los árboles de Bergerac en un emocionante rally a pie

Fußgängerrallye in Bergerac zum Thema « Baum ».

Entdecken Sie die Geheimnisse der Bäume in Bergerac bei einer spannenden Fußgängerrallye!

Mise à jour le 2023-09-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides