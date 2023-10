Conférence au tour de l’arbre et la ville Parc Jean Jaurès Bergerac, 3 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Une conférence sur le thème de l’arbre et de la ville est proposée à la salle de l’Orangerie, par la Ville de Bergerac et l’Atelier de l’arbre..

2023-10-03 fin : 2023-10-03 . .

Parc Jean Jaurès Salle de l’orangerie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A conference on the theme of trees and the city is being held at the Salle de l’Orangerie, by the City of Bergerac and the Atelier de l’arbre.

En la Salle de l’Orangerie se celebra una conferencia sobre el tema de los árboles y la ciudad, organizada por el ayuntamiento de Bergerac y el Atelier de l’arbre.

Eine Konferenz zum Thema Baum und Stadt wird von der Stadt Bergerac und dem Atelier de l’arbre im Salle de l’Orangerie angeboten.

