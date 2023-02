Parc Jean Jacques Rousseau – Initiation à la botanique à destination des particuliers, 8 avril 2023, Ermenonville Ermenonville.

Parc Jean Jacques Rousseau – Initiation à la botanique à destination des particuliers

Rue René Girardin Ermenonville Oise

2023-04-08 – 2023-04-08

Ermenonville

Oise

Ermenonville

180 180 Durée de la formation : 6 demi-journées et 1 journée entière

Période : Samedi 8 avril (13h30 à 16h30), samedi 6 mai (13h30 à 16h30), Samedi 10 juin (13h30 à 16h30), Samedi 24 juin (journée entière), samedi 1er juillet (13h30 à 16h30), Samedi 23 septembre (13h30 à 16h30), Samedi 14 octobre (13h30 à 16h30)

Les plantes ont toujours été à la base de notre alimentation, de notre médecine, de nos cultures et de nos paysages. Quand avons-nous cessé de nous intéresser à leur nom, leur forme, leurs exploits ? Depuis quand les piétinons-nous sans plus voir en elles que des éléments de décor ?

Dans le but de se (re)connecter à cette part immense du vivant, cette formation vous initiera à la pratique de la botanique de manière rigoureuse et enrichissante. L’objectif est double.

Premièrement, vous rendre autonome dans l’identification des plantes. En effet, connaître leur nom est la seule manière d’avoir des informations sur leur statut de protection, leurs usages passés et actuels, leur comestibilité, leur étymologie, les mythes qui les entourent. Vous découvrirez progressivement le vocabulaire nécessaire à leur description, vous manipulerez des loupes binoculaires et utiliserez des clés d’identifications.

Plus largement, il s’agira aussi de vous faire découvrir le monde végétal, les anecdotes et les liens qui existent entre les plantes, leur écosystème, et l’être humain.

Cette formation, accessible à tous, se veut à la fois technique et scientifique. Elle alterne, au cours de 6 demi-journées et une journée complète, sessions théoriques et séances d’observations sur le terrain.

Tarif individuel : 180 €

Inscription : https://bit.ly/3VhKC1R

Pour tout renseignement, contacter Éliane Florent-Giard (e.florent-giard@cbnbl.org / 07 81 67 10 58)

e.florent-giard@cbnbl.org +33 7 81 67 10 58

Ermenonville

