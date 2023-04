Green Line Marching Band Parc Jean Ferrat Lys-lez-Lannoy Catégories d’Évènement: Lys-lez-Lannoy

Nord

Green Line Marching Band Parc Jean Ferrat, 20 juin 2023, Lys-lez-Lannoy. Green Line Marching Band Mardi 20 juin, 18h00 Parc Jean Ferrat Gratuit Green Line Marching Band (Fanfare – FR )

Avec Green Line Marching Band, le terme “fanfare” n’est pas à entendre dans son sens traditionnel. Le « rock mobile live band » 100% autonome dépoussière le genre et s’amuse à reprendre des standards pop connus, à sa sauce.

La sauce Green Line Marching Band, qu’est-ce que c’est ? Une déambulation festive au rythme d’un mélange guitare-basse-batterie-clavier-chant aussi surprenant qu’entraînant !

Alors let’s go : toutes et tous en désordre de marche maintenant ! Parc Jean Ferrat 199 avenue Paul Bert 59390 Lys-Lez-Lannoy Lys-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 75 57 07 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T18:00:00+02:00 – 2023-06-20T19:00:00+02:00

2023-06-20T18:00:00+02:00 – 2023-06-20T19:00:00+02:00 Green Line Marching Band Belle Sortie

Détails Catégories d’Évènement: Lys-lez-Lannoy, Nord Autres Lieu Parc Jean Ferrat Adresse 199 avenue Paul Bert 59390 Lys-Lez-Lannoy Ville Lys-lez-Lannoy Departement Nord Lieu Ville Parc Jean Ferrat Lys-lez-Lannoy

Parc Jean Ferrat Lys-lez-Lannoy Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lys-lez-lannoy/

Green Line Marching Band Parc Jean Ferrat 2023-06-20 was last modified: by Green Line Marching Band Parc Jean Ferrat Parc Jean Ferrat 20 juin 2023 LYS LEZ LANNOY Parc Jean Ferrat Lys-lez-Lannoy

Lys-lez-Lannoy Nord