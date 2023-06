Spectacles de contes « L’appel des arbres – Contes de la roulotte » Parc Jean d’Ormesson – Saint-Fargeau Saint-Fargeau, 12 juillet 2023, Saint-Fargeau.

Spectacles de contes « L’appel des arbres – Contes de la roulotte » Mercredi 12 juillet, 21h00 Parc Jean d’Ormesson – Saint-Fargeau Participation à la discrétion des visiteurs en fin de spectacle

Découvrez « L’appel des arbres – Les contes de la roulotte », un spectacle tout public à partir de 8 ans d’une durée d’1h10, créé en 2023, avec Mélanie Allart et Valérie Jallais (textes rassemblés par Patrick Fischmann).

Après « Le chemin du soleil, contes tsiganes », nous sommes ravies de reprendre les petites routes de Puisaye pour vous souffler quelques nouvelles histoires, des histoires d’hommes et d’arbres, des histoires d’arbres qui parlent…

Il y a des portes entre les mondes, des ponts et des passages secrets. Parfois les ponts sont des humains, des fées, des âmes feuillues…

Le chant au bord des lèvres et le pied léger, éprises d’amour et de liberté, nous allons de village en village, de forêt en jardin. Nous avons choisi de jolis coins de nature, loin du bruit et des agitations pour poser notre roulotte. L’esprit tsigane inspire toujours nos histoires…

Apportez votre siège, votre coussin, votre chaise longue… et une petite couverture ou un bon pull !

Après le spectacle, restez un peu avec nous pour profiter de la nature et des douces soirées d’été autour d’un goûter ou apéro partagé avec ce que chacun aura apporté.

Parc Jean d'Ormesson – Saint-Fargeau
89170 Yonne
Bourgogne-Franche-Comté

