Tintamarre au jardin Parc Jean-Castagnou, 3 juin 2023, Chenonceaux. Tintamarre au jardin Samedi 3 juin, 11h00 Parc Jean-Castagnou Au cœur du parc aux pivoines, animation sur le thème de la musique pour les tout-petits et leur famille. Parc Jean-Castagnou Rue Bretonneau 37150 Chenonceaux Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.chenonceaux.fr/le-parc-aux-pivoines.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ »}] Le Parc aux pivoines inauguré en décembre 2019 dans un ancien parc d’un hôtel de Chenonceaux accueille une généreuse palette végétale autour de la pivoine. Cette fleur fut cultivée pendant un siècle à Chenonceaux par Étienne Méchin, puis son petit-fils Auguste Dessert. À l’origine de cette histoire botanique remarquable, un illustre médecin, Pierre-Fidèle Bretonneau, maire de Chenonceaux entre 1803 et 1807. parking gratuit. Proximité immédiate de l’Office de Tourisme et du Château de Chenonceau. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T11:30:00+02:00

