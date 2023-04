Passing Swiftly – Cie Un Loup pour l’Homme Parc Jean-Baptiste Lebas, 29 avril 2023, Lille.

Passing Swiftly – Cie Un Loup pour l’Homme 29 et 30 avril Parc Jean-Baptiste Lebas gratuit

Deux femmes acrobates interrogent la difficulté des divers rôles à prendre dans la vie de tous les jours. Leur message, accompagné par une guitare vibrante bouscule les normes et les cases qui leur sont imposées en tant que femmes, en tant qu’artistes de cirque. Elles nous invitent à observer cette tension fragile, à travers leur relation intime. Un cri nécessaire qui met finalement du baume au cœur.

créatrices : Špela Vodeb, Christine Daigle musique : Enguerran Wimez, Joris Pesquer / Dalès conceptrice visuelle et de la performance : Hristina Šormaz conseiller·es artistiques : Alexandre Fray et Cathy Blisson production et diffusion : Lou Henry, Emma Lefrançois

production : Un Loup pour l’Homme coproduction : La Faïencerie, Creil – Room 100, Split soutiens : Plaines d’été / L’été culturel (DRAC Hauts-de-France) – Cirkorama, Zagreb – Teatroskop (Institut français de Serbie) – Akropoditi Dance-Fest, Ermoúpoli – Zirkus Quartier and festival Wagenvarieté, Zurich – Association des compagnies de cirque associées – Združenje Muzofil -Municipality of Celje -Hiša kulture Celje – Zavod Celeia Celje partenaires institutionnels : DRAC Hauts-de-France, Région Hauts-de-France. Un Loup pour l’Homme est sociétaire de Filage.

dans le cadre du festival de cirque du Prato Les Toiles dans la ville #7

organisé avec ses 26 partenaires du 28 avril au 28 mai

Parc Jean-Baptiste Lebas Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

