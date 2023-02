Visite et découverte bucolique du parc et jardin du Château Chasse-Spleen Parc, Jardins et Vignes du Château Chasse-Spleen Médrac Catégories d’Évènement: Gironde

Visite et découverte bucolique du parc et jardin du Château Chasse-Spleen Parc, Jardins et Vignes du Château Chasse-Spleen, 2 juin 2023, Médrac. Visite et découverte bucolique du parc et jardin du Château Chasse-Spleen 2 – 4 juin Parc, Jardins et Vignes du Château Chasse-Spleen Visites libres et guidées entre vignes, art contemporain et jardins. Découverte bucolique sur le thème « Les musiques du jardin » avec oeuvre sonore dans les arbres, bruits d’eau…

Découverte du cru aux accents littéraires et poétiques.

Visites guidées avec M. Coquillas, notre jardinier, le samedi et dimanche à 11h et 14h30. Parc, Jardins et Vignes du Château Chasse-Spleen 32 chemin de la Raze, Moulis-en-Médoc, 33480, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Médrac 33480 Gironde 05 56 58 02 37 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:00:00+00:00 – 2023-06-04T15:00:00+00:00

