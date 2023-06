Concert plein air Caju Parc Jacques smith Liverdy-en-Brie, 7 juillet 2023, Liverdy-en-Brie.

Concert plein air Caju Vendredi 7 juillet, 20h30 Parc Jacques smith Entrée libre

Concert Maloya

Malgré les océans, les siècles et les peuples qui les séparent, Cajú tisse et entremêle les rythmes et les mélodies des musiques créoles, naviguant entre influences réunionnaises et brésiliennes, sans négliger quelques escales à la Havane et dans les Balkans. Ballotés entre compositions et arrangements de répertoires traditionnels, laissez-vous embarquer dans un voyage à la rencontre des musiques du soleil, des volcans et de la mélancolie.

Suivi d’une séance de cinéma en plein air

Parc Jacques smith 4 rue de Meaux 77220 Liverdy-en-Brie Liverdy-en-Brie 77220 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T20:30:00+02:00 – 2023-07-07T22:00:00+02:00

© Communauté de Communes du Val Briard