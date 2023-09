Visitez le parc floral de Thouars Parc Imbert Thouars, 16 septembre 2023, Thouars.

Visitez le parc floral de Thouars 16 et 17 septembre Parc Imbert Gratuit. Entrée libre.

Profitez de votre week-end pour un moment vert !

Lors de votre visite, vous déambulerez entre les essences de plantes et les tours de fortification, pour rallier le Thouet et le Moulin de Crevant, sans oublier son petit pont pour observer un joli courant d’eau et le chant des oiseaux qui viennent s’y réfugier.

Ponctuez votre week-end d’une pause verte en visitant ce parc floral. Profitez de l’ouverte du jardin du cinéma, création du service espaces verts de la ville pour le label 4 Fleurs.

Parc Imbert Rue Jules Ferry, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 68 16 25 http://www.thouars.fr/vah Ce très beau parc tout en terrasse accroché entre les remparts et le Thouet offrira au visiteur, fraîcheur, couleurs et ombrage pour une balade reliant le centre historique aux bords du Thouet et à l’écomusée du moulin de Crevant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Ville de Thouars