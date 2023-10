Les poulettes font Halloween Parc île de La Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule, 31 octobre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Attrapez les poulettes déguisées au parc pour avoir des bonbons !.

2023-10-31 17:00:00 fin : 2023-10-31 18:30:00. .

Parc île de La Ronde

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Catch the dressed-up chicks in the park for some candy!

¡Atrapa a los pollitos disfrazados en el parque para comer dulces!

Schnapp dir die verkleideten Hühner im Park, um Süßigkeiten zu bekommen!

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme Val de Sioule