Fête du chien Parc île de La Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule, 8 juillet 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Ateliers éducation, hooper, agility, école du chiot, cani cross, maître chien, chien guide… et aussi divers stands ; protection animale, cani code, savonnerie, friandises, sellerie, toilettage, photographe …

Restauration et buvette sur place..

2023-07-08 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-08 18:00:00. .

Parc île de La Ronde

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Education workshops, hooper, agility, puppy school, cani cross, master dog, guide dog? and also various stands: animal protection, cani code, soap factory, treats, saddlery, grooming, photographer?

Catering and refreshments on site.

Talleres de educación, hooper, agility, escuela de cachorros, cani cross, master dog, perro guía… y también diversos stands: protección animal, código cani, fábrica de jabón, golosinas, guarnicionería, peluquería, fotógrafo..

Catering y refrescos in situ.

Workshops über Erziehung, Hooper, Agility, Welpenschule, Cani Cross, Hundeführer, Führhund? und auch verschiedene Stände; Tierschutz, Cani Code, Seifenfabrik, Leckereien, Sattlerei, Grooming, Fotograf?

Verpflegung und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de tourisme Val de Sioule