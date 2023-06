Midi Outside Women weave the land Parc ICADE Rungis Rungis Rungis Catégories d’Évènement: Rungis

Val-de-Marne Midi Outside Women weave the land Parc ICADE Rungis Rungis, 22 juin 2023, Rungis. Midi Outside Women weave the land Jeudi 22 juin, 12h30 Parc ICADE Rungis Présenté en extérieur au parc Icade, spectacle gratuit sans réservation et sans restauration. Comment relier la pratique du tissage aux pensées des éco-féministes ? Comment restituer une expérience du paysage ? C’est la tentative que propose cette création, en associant une scénographie tissée de fils de lin teints à un agrès cinétique unique, déployant un fil de fer sur six côtés. Cinq femmes, quatre acrobates et une musicienne, y évoluent, ensemble, seule ou à deux, cheminant ainsi parmi les fils de leurs pensées. Les corps nous racontent le lien, la sororité, la bienveillance. Tour à tour, les acrobates sont Pénélope, Méduse, Circé, Penthésilée, Calypso : ces femmes qui peuplent les histoires dont seul Ulysse est le héros. Elles se partagent leurs vécues et tissent de leur point de vue leurs propres histoires. Parc ICADE Rungis Place des Découvertes 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « billetterie@theatre-rungis.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

