L’atelier passerelle est dans la rue ! Parc Honoré de Balzac Tours, 9 juillet 2023, Tours.

Dans la plus grande des mixités et à l’aune des droits culturels, des adultes s’entrainent à lire à voix haute, écoutent des histoires et échangent autour de la littérature dite pour la jeunesse.

Dans le cadre du festival Kan Ya Makan organisé par la Ligue de l’enseignement37.

Parc Honoré de Balzac Ile Honoré de Balzac 37000 Tours Tours Les Fontaines Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.tours.fr/services-infos-pratiques/272-parc-honore-de-balzac.htm Accessible par des passerelles piétonnes, cette île artificielle au cœur de la ville est un véritable lieu de détente et de nature qui s’étend sur plus de 24 ha.

Des lamas domestiques, des moutons noirs et des chèvres animent le parc animalier d’1 h environ.

De l’autre côté de la ligne de chemin de fer, toute une série de jeux et d’équipements sportifs font la joie des habitants des deux rives.

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00

