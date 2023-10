Exposition de plein air: Chemins de traverses Parc Henri-Vinay Le Puy-en-Velay, 1 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

S’il existe des chemins formels, bien délimités et bornés, il en existe de plus

poétiques, ceux où le pas de côté est nécessaire pour en appréhender toute

la grandeur..

2023-10-01 fin : 2023-03-31 . .

Parc Henri-Vinay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



If there are formal, well-defined and bounded paths, there are more poetic ones

poetic ones, where a step aside is necessary to grasp the full

all their grandeur.

Si hay caminos formales, bien definidos y limitados, hay caminos más poéticos

poéticos, aquellos en los que es necesario dar un paso al lado para aprehender toda

la grandeza de todo ello.

Wenn es formale Wege gibt, die gut abgegrenzt und begrenzt sind, gibt es auch solche, die mehr

es gibt auch poetische Wege, bei denen man einen Schritt zur Seite machen muss, um den ganzen Weg zu verstehen

die Größe.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay