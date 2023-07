Vide greniers parc Henri Vinay Le Puy-en-Velay, 2 juillet 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

La Ville du Puy-en-Velay organise son traditionnel vide-greniers dans l’enceinte du jardin Henri Vinay.

Pour vous inscrire : RDV dans le Hall de la mairie ce mercredi jusqu’à 17h, ou vendredi 23 juin..

2023-07-02 à 08:30:00 ; fin : 2023-07-02 17:00:00. .

parc Henri Vinay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The town of Le Puy-en-Velay is organizing its traditional garage sale in the grounds of the Henri Vinay garden.

To register, go to the Hall de la mairie this Wednesday until 5pm, or Friday June 23rd.

La ciudad de Le Puy-en-Velay celebra su tradicional venta de garaje en el recinto del jardín Henri Vinay.

Para inscribirse, diríjase al Salón del Ayuntamiento el miércoles hasta las 17.00 h, o el viernes 23 de junio.

Die Stadt Le Puy-en-Velay organisiert ihren traditionellen Flohmarkt auf dem Gelände des Henri-Vinay-Gartens.

Um sich anzumelden: Treffpunkt in der Halle des Rathauses diesen Mittwoch bis 17 Uhr oder am Freitag, den 23. Juni.

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay