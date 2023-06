« Vestiges » – temps fort Play mobile Parc Henri-Matisse Châtillon, 24 juin 2023, Châtillon.

« Vestiges » – temps fort Play mobile Samedi 24 juin, 18h00 Parc Henri-Matisse Réservation conseillée – certains spectacles étant en jauge limitée

Chorégraphe et acrobate aérienne, adepte d’une danse tout terrain, influencée par la culture japonaise et l’aïkido, Satchie Noro nous invite à découvrir un chant de courbes, une composition sur le mouvement circulaire et ses amplitudes au moyen d’un agrès terrestre et tournoyant. Entourée de ses complices constructeurs, plasticiens et musiciens, elle nous offre une réflexion sur le rapport entre vitesse et matière, une pièce organique et gra-phique conçue en deux solos pour un es-pace « hors-mesures » en milieu végétal, le parc Henri Matisse. Une pièce existentielle et poétique, à travers les corps de deux femmes qui dansent, deux générations, deux couleurs du temps.

Parc Henri-Matisse 13 rue de Bagneux 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « billetterie@theatreachatillon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0155480690 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreachatillon.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}] https://www.theatreachatillon.com/accueil/focus-contenu/temps-fort-play-mobile

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T18:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:40:00+02:00

