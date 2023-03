Spectacle « La mort n’est que la mort si l’amour lui survit » – Cie rêve mobile Parc Henri Matisse Châtillon Catégories d’Évènement: Châtillon

Hauts-de-Seine

Spectacle « La mort n’est que la mort si l’amour lui survit » – Cie rêve mobile Parc Henri Matisse, 3 juin 2023, Châtillon. Spectacle « La mort n’est que la mort si l’amour lui survit » – Cie rêve mobile Samedi 3 juin, 20h30 Parc Henri Matisse Entrée libre La mort n’est que la mort si l’amour lui survit est une réécriture du mythe d’Orphée en 7 épisodes.

Orphée est celui qui va à la rencontre de l’inconnu, celui qui a le courage d’aimer et de plonger dans ses propres ténèbres, celui qui est porté par une furieuse envie de douceur.

Pourquoi vouloir transmettre son histoire ? Parce que le courage d’Orphée donne du courage. Parce que la poésie enchante le quotidien et que c’est un acte de résistance que de vouloir se relier à la beauté du monde. Parce que le mythe d’Orphée parle de notre rapport à la mort et à l’amour et nous connecte à l’essentiel. Parc Henri Matisse Rue de Bagneux 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T21:20:00+02:00

2023-06-03T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T21:20:00+02:00 © Gautier Boxebeld

