Lectures « À la belle étoile » – La Ricotta Parc Henri Matisse Châtillon Catégories d’Évènement: Châtillon

Hauts-de-Seine

Lectures « À la belle étoile » – La Ricotta Parc Henri Matisse, 2 juin 2023, Châtillon. Lectures « À la belle étoile » – La Ricotta 2 et 3 juin Parc Henri Matisse Entrée libre Des histoires à dormir debout ou à rêver les yeux ouverts.

« À la belle étoile » est l’occasion de proposer un dispositif de lectures de nouvelles, récits courts, romans brefs qui touchent au fantastique, à l’étrange, au polar ou à la science-fiction.

Dans les histoires choisies se raconte ce que l’on n’ose dire à voix haute dans la lumière du jour : la peur, le mal, la sexualité. Auteurs américains, anglais et européens nourrissent ce projet. Parc Henri Matisse Rue de Bagneux 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T22:00:00+02:00 – 2023-06-02T23:00:00+02:00

2023-06-03T22:00:00+02:00 – 2023-06-03T23:00:00+02:00 ©

Détails Catégories d’Évènement: Châtillon, Hauts-de-Seine Autres Lieu Parc Henri Matisse Adresse Rue de Bagneux 92320 Châtillon Ville Châtillon Departement Hauts-de-Seine Age max 99 Lieu Ville Parc Henri Matisse Châtillon

Parc Henri Matisse Châtillon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon/

Lectures « À la belle étoile » – La Ricotta Parc Henri Matisse 2023-06-02 was last modified: by Lectures « À la belle étoile » – La Ricotta Parc Henri Matisse Parc Henri Matisse 2 juin 2023 Châtillon Parc Henri Matisse Châtillon

Châtillon Hauts-de-Seine