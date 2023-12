Marche nordique à Saint-Denis-de-l’Hôtel Parc Henri Coullaud Saint-denis-de-l’hotel Catégorie d’Évènement: Saint-denis-de-l'hotel Marche nordique à Saint-Denis-de-l’Hôtel Parc Henri Coullaud Saint-denis-de-l’hotel, 7 janvier 2024, Saint-denis-de-l'hotel. Marche nordique à Saint-Denis-de-l’Hôtel Dimanche 7 janvier 2024, 09h00 Parc Henri Coullaud Voir https://outdoorbyfd.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-07T09:00:00+01:00 – 2024-01-07T10:30:00+01:00

Fin : 2024-01-07T09:00:00+01:00 – 2024-01-07T10:30:00+01:00 Prêt de bâtons sur demande Parc Henri Coullaud Saint-denis-de-l’hotel Saint-denis-de-l’hotel [{« type »: « link », « value »: « https://outdoorbyfd.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « outdoorbyfd@gmail.com »}] FMACEN045V50BG28 CMulquin Détails Catégorie d’Évènement: Saint-denis-de-l'hotel Autres Lieu Parc Henri Coullaud Adresse Saint-denis-de-l'hotel Ville Saint-denis-de-l'hotel Lieu Ville Parc Henri Coullaud Saint-denis-de-l'hotel Latitude 47.867129 Longitude 2.135906 latitude longitude 47.867129;2.135906

Parc Henri Coullaud Saint-denis-de-l'hotel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-de-l'hotel/