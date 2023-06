Déambulation de l’Union Musicale et retrouvez Cocodrile Gombo au Parc Henri Coullaud Parc Henri Coullaud Saint-Denis-de-l’Hôtel Saint-Denis-de-l'Hôtel Catégories d’Évènement: Loiret

Déambulation de l'Union Musicale et retrouvez Cocodrile Gombo au Parc Henri Coullaud
Mercredi 21 juin, 19h30
Parc Henri Coullaud
Saint-Denis-de-l'Hôtel

Fêtez l'arrivée de l'été en musique !

A partir de 19h30, retrouvez l’Union Musicale dans les rues du Centre ville de Saint-Denis-de-l’Hôtel. Suivez-les jusqu’au Parc Henri Coullaud et assistez au concert de Cocodrile Gombo qui débutera à 21h. Parc Henri Coullaud Saint-Denis de l’Hôtel Saint-Denis-de-l’Hôtel 45550 Loiret Centre-Val de Loire +33607817132 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

