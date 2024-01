En janvier, ne manquez pas les nouvelles aventures de Polichinelle ! Parc Henri Barbusse Issy-les-Moulineaux, samedi 6 janvier 2024.

Tout au long de l'année, venez découvrir les nouvelles histoires de Polichinelle au parc Henri Barbusse. Retrouvez dans cet article la programmation des spectacles pour le mois de janvier. 6 – 28 janvier Parc Henri Barbusse A partir de deux ans 3,50€ ou 8 places à 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T16:00:00+01:00 – 2024-01-06T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:00:00+01:00

Programmation de janvier :

– samedi 6, dimanche 7 et samedi 13 janvier : « Périple à Naples » Pulcinella, le cousin italien de Polichinelle n’arrive plus à faire ses spectacles et il appelle son cousin à l’aide.

– dimanche 14 janvier : « L’anniversaire de Grégoire » Polichinelle et Paul sont invités à un bal costumé organisé en l’honneur de leur ami Grégoire.

– samedi 20 et dimanche 21 janvier : « Jeanou des Bois » Le petit Jeanou veut prendre son indépendance et il va devoir se souvenir des conseils de ses parents pour pouvoir affronter la sorcière du fin fond des bois.

– samedi 27 et dimanche 28 janvier : « Un piège inattendu » Paul et Polichinelle sont investis d’une importante mission: aller laver le linge sale à la source de Broudanoque.

Informations pratiques :

Séances à 16H00 et 17H00

Tarifs à partir de deux ans: 3,50€

22€ les 8 places

Pour en savoir plus :

Installé dans le parc depuis 1996, le théâtre Polichinelle propose des spectacles de marionnettes pour les enfants.

Emilie Renard, la guignoliste, a été formée au théâtre de Vaugirard avec les marionnettes d’Auguste guentleur que l’on peut admirer dans les films « La grande vadrouille » ou » Charade ».

Elle s’inscrit donc dans une lignée de type guignol en remettant en avant le principe d’interactions permanentes marionnettes-enfants à l’aide de techniques de manipulation traditionnelles tout en modernisant le propos avec un répertoire original composé d’une douzaine d’histoires qui tournent chaque semaine.

