Installé dans le parc depuis 1996, le théâtre Polichinelle propose des spectacles de marionnettes pour les enfants.

Emilie Renard, la guignoliste, a été formée au théâtre de Vaugirard avec les marionnettes d’Auguste guentleur que l’on peut admirer dans les films « La grande vadrouille » ou » Charade ».

Elle s’inscrit donc dans une lignée de type guignol en remettant en avant le principe d’interactions permanentes marionnettes-enfants à l’aide de techniques de manipulation traditionnelles tout en modernisant le propos avec un répertoire original composé d’une douzaine d’histoires qui tournent chaque semaine.

Prochains spectacles :

01/10, 04/10 et 07/10 – Jeanou des Bois : « Polichinelle présente un conte roumain dans lequel le petit Jeanou qui veut prendre son indépendance va devoir se souvenir des conseils de ses parents pour pouvoir affronter la sorcière du fin fond des bois »

08/10, 11/10 et 14/10 – L’anniversaire de Grégoire : « Polichinelle et Paul sont invités à un bal costumé organisé en l’honneur de leur ami Grégoire »

15/10, 18/10 et 21/10 – Un piège inattendu : « Paul et Polichinelle sont investis d’une importante mission : aller laver le linge sale à la source de Broudanoque »

22/10, 25/10 et 28/10 – La sorcière Matuvuchuipala : « Cette sorcière a jeté un sort à la princesse Sophie, elles ont échangé leurs apparences »

Séances les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés:

à 16H30 et 17H30 de mai à fin septembre

à 16H00 et 17H00 d’octobre à fin avril

Fermé les mercredis de mi-novembre à mi-mars.

Fermé de mi-juillet à fin août.

Tarifs à partir de deux ans: 3,50€

22€ les 8 places.

