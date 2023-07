Danse en plein air par l’association ADECA Parc Henri Barbusse Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Danse en plein air par l’association ADECA Parc Henri Barbusse Issy-les-Moulineaux, 23 juillet 2023, Issy-les-Moulineaux. Danse en plein air par l’association ADECA Dimanche 23 juillet, 14h30 Parc Henri Barbusse Entrée libre ADECA (Association des Danses et des Cultures des Amériques) vous propose cet été une initiation de danse en plein air. Découvrez la salsa, bachata et kizomba dans le kiosque à musique du parc Henri Barbusse. Le dimanche 23 juillet de 14h30 à 19h. Parc Henri Barbusse Parc Henri Barbusse, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Mai à août : 7h30 à 20h30 – Avril à septembre : 7h30 à 19h – Octobre à mars : 7h30 à 18h30 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

