FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Atelier « Municipales academy : comment faire gagner des listes écocitoyennes ? » Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École, 30 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Atelier

Le dimanche 30 Juillet à 9h30 à l’Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Municipales academy : comment faire gagner des listes écocitoyennes ?

Sur la base de cas réels et victorieux, venez construire votre propre recette pour gagner les prochaines élections municipales de 2026 !

Avec :

Charlotte MARCHANDISE, autrice de “Plus belle la politique”

Stéphane BAUDRY, maire de Saint-Maixent-l’École

Aloïs GABORIT, conseiller à la mairie de Poitiers, adjoint à l’urbanisme et au foncier, membre de Poitiers collectif

Animation : Roméo MALCURT, en vadrouille sur les chemins de la transition

+ d’infos : contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org.

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . .

Parc Hélène Guyonnet

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Workshop

Sunday July 30 at 9:30 am at l’Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Municipales academy: how can eco-citizen lists win?

Based on real-life success stories, come and build your own recipe for winning the next municipal elections in 2026!

With :

Charlotte MARCHANDISE, author of « Plus belle la politique?

Stéphane BAUDRY, mayor of Saint-Maixent-l?École

Aloïs GABORIT, Poitiers town councillor, deputy urban planner and member of Poitiers collectif

Moderator: Roméo MALCURT, on the road to transition

+ Further information: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Taller

Domingo 30 de julio a las 9.30 h en el Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Academia de municipios: ¿cómo pueden ganar las listas ecociudadanas?

Basándose en casos reales de éxito, ¡venga y elabore su propia receta para ganar las próximas elecciones municipales de 2026!

Con :

Charlotte MARCHANDISE, autora de « Plus belle la politique?

Stéphane BAUDRY, Alcalde de Saint-Maixent-l’École

Aloïs GABORIT, concejal de Poitiers, diputado de urbanismo y suelo, miembro del Colectivo de Poitiers

Moderador: Roméo MALCURT, en el camino de la transición

+ Más información: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DES DECROISSANCE – Workshop

Am Sonntag, den 30. Juli um 9:30 Uhr im Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Municipales academy: Wie kann man ökologisch orientierten Listen zum Sieg verhelfen?

Basierend auf realen und erfolgreichen Fällen, bauen Sie Ihr eigenes Rezept, um die nächsten Kommunalwahlen 2026 zu gewinnen!

Mit:

Charlotte MARCHANDISE, Autorin von « Plus belle la politique »?

Stéphane BAUDRY, Bürgermeister von Saint-Maixent-l’École

Aloïs GABORIT, Berater des Bürgermeisters von Poitiers, Beigeordneter für Stadtplanung und Grundstücke, Mitglied von Poitiers collectif

Moderation: Roméo MALCURT, unterwegs auf den Wegen des Übergangs

+ weitere Informationen: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Haut Val De Sèvre