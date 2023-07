FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat « Se nourrir en respectant le vivant » Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École, 29 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat

Le samedi 29 Juillet à 16h à l’Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Se nourrir en respectant le vivant :

Malbouffe, pesticides dans les légumes et dans les sols, fermes industrielles qui couvrent le malheur des agricultrices et agriculteurs, industrie agro-chimique qui engloutit nos ressources, l’alimentation est en pleine dégénérescence. Comment sortir de ce cycle infernal qui abîme notre santé autant que la planète ? Comment permettre à toutes et tous d’accéder à une alimentation saine et à la gastronomie écologique ?

+ d’infos : contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . .

Parc Hélène Guyonnet

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Debate

Saturday July 29 at 4pm at Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Eating with respect for the living :

Junk food, pesticides in vegetables and soil, factory farms that cover up the misfortunes of farmers, the agro-chemical industry that gobbles up our resources, food is in a state of degeneration. How can we break the vicious cycle that is damaging both our health and the planet? How can we give everyone access to healthy food and ecological gastronomy?

+ More info: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Debate

Sábado 29 de julio a las 16.00 h en el Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Comer respetando lo vivo :

Comida basura, pesticidas en las verduras y la tierra, granjas industriales que encubren las desgracias de los agricultores, industria agroquímica que engulle nuestros recursos… la alimentación se encuentra en un estado de degeneración total. ¿Cómo salir de este círculo vicioso que perjudica tanto a nuestra salud como al planeta? ¿Cómo dar acceso a todos a una alimentación sana y a una gastronomía ecológica?

+ Más información: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DES ABWÄRTS – Debatte

Am Samstag, den 29. Juli um 16 Uhr im Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Sich mit Respekt vor dem Leben ernähren :

Junkfood, Pestizide im Gemüse und in den Böden, Industriefarmen, die das Unglück der Landwirtinnen und Landwirte vertuschen, eine Agrochemie-Industrie, die unsere Ressourcen verschlingt – die Ernährung ist in einem Prozess der Degeneration begriffen. Wie können wir aus diesem Teufelskreis ausbrechen, der unsere Gesundheit ebenso schädigt wie den Planeten? Wie können wir allen Menschen den Zugang zu gesunder Ernährung und ökologischer Gastronomie ermöglichen?

+ Weitere Informationen: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Haut Val De Sèvre