FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat « Eau secours ! Quelles alternatives face à la pénurie d’eau ? » Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École, 29 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat

Le samedi 29 Juillet à 11h à l’Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Eau secours ! Quelles alternatives face à la pénurie d’eau ?

Rien ne remplace l’eau. Quand elle est polluée, on se souvient qu’il est difficile de la traiter. Quand elle vient à manquer, on se souvient qu’elle est si précieuse. Face au technosolutionnisme des bassines, des retenues collinaires pour la neige artificielle, du dessalement de l’eau de mer pour avoir de l’eau potable, quelles sont les alternatives respectueuses des cycles du vivant ?

+ d’infos : contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . .

Parc Hélène Guyonnet

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Debate

Saturday July 29 at 11am at Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Water rescue! What are the alternatives to water scarcity?

There’s no substitute for water. When it’s polluted, we remember that it’s difficult to treat. When it runs out, we remember how precious it is. Faced with the techno-solutionism of ponds, hillside reservoirs for artificial snow, desalination of sea water for drinking water, what are the alternatives that respect living cycles?

+ More info: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Debate

Sábado 29 de julio a las 11 h en el Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

¡Agua al rescate! ¿Cuáles son las alternativas a la escasez de agua?

El agua no tiene sustituto. Cuando está contaminada, recordamos que es difícil de tratar. Cuando se agota, recordamos lo preciosa que es. Frente al tecnosolucionismo de los estanques, los embalses en las colinas para la nieve artificial, la desalinización del agua de mar para el agua potable, ¿cuáles son las alternativas que respetan los ciclos de la vida?

+ Para más información: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DES ABWÄRTS – Debatte

Am Samstag, den 29. Juli um 11 Uhr im Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Wasser Hilfe! Welche Alternativen gibt es angesichts der Wasserknappheit?

Wasser ist durch nichts zu ersetzen. Wenn es verschmutzt ist, erinnert man sich daran, wie schwierig es ist, es zu behandeln. Wenn es knapp wird, erinnert man sich daran, wie kostbar es ist. Welche Alternativen gibt es angesichts des Technolo-solutionismus von Wasserschüsseln, Hügelreservoirs für Kunstschnee und Meerwasserentsalzung für Trinkwasser, die die Kreisläufe des Lebens respektieren?

+ Weitere Informationen: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Haut Val De Sèvre