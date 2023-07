FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat « Halte à la profitation ! La décroissance pour lutter contre la vie chère » Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École, 29 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat

Le samedi 29 Juillet à 14h30 à l’Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Halte à la profitation ! La décroissance pour lutter contre la vie chère :

Pour faire face à l’inflation et aux inégalités, de nouvelles solutions s’épanouissent. Récup’, réparation, seconde main, comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, tout le monde s’est mis à la décroissance. Tour d’horizon des initiatives concrètes de l’écologie populaire avec les acteurs locaux de Saint-Maixent-l’École, ville qui présente le plus fort taux de pauvreté des Deux-Sèvres.

+ d’infos : contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org.

Parc Hélène Guyonnet

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Debate

Saturday July 29 at 2:30pm at Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Stop profiteering! Degrowth to combat high living costs:

In the face of inflation and inequality, new solutions are blossoming. Like Monsieur Jourdain, who wrote prose without realizing it, everyone is turning to degrowth. Here, we take a look at concrete grassroots ecology initiatives with local players in Saint-Maixent-l?École, the town with the highest poverty rate in the Deux-Sèvres region.

+ More info: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Debate

Sábado 29 de julio a las 14.30 h en el Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

¡Basta de especulación! Decrecer para luchar contra la carestía de la vida:

Surgen nuevas soluciones para hacer frente a la inflación y la desigualdad. Recuperar, reparar, bienes de segunda mano: como Monsieur Jourdain, que escribía prosa sin saberlo, todo el mundo avanza hacia el decrecimiento. He aquí algunas iniciativas prácticas de ecología de proximidad con actores locales en Saint-Maixent-l’École, la ciudad con mayor índice de pobreza de los Deux-Sèvres.

+ Más información: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DES ABWÄRTS – Debatte

Am Samstag, den 29. Juli um 14.30 Uhr im Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Schluss mit der Profitgier! Degrowth zur Bekämpfung der hohen Lebenshaltungskosten :

Um der Inflation und den Ungleichheiten entgegenzuwirken, blühen neue Lösungen auf. Wie Monsieur Jourdain, der Prosa schrieb, ohne es zu wissen, hat sich jeder auf die Degrowth-Methode verlegt. Ein Überblick über die konkreten Initiativen der Volksökologie mit lokalen Akteuren in Saint-Maixent-l’École, der Stadt mit der höchsten Armutsrate im Departement Deux-Sèvres.

+ Weitere Informationen: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

