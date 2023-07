FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat « Jeunesse, travail, entreprise : la grande bifurcation » Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École, 29 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat

Le samedi 29 Juillet à 17h30 à l’Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Jeunesse, travail, entreprise : la grande bifurcation ?

Des jeunes qui ne veulent plus suivre un chemin tout tracé, des entreprises qui n’arrivent plus à recruter, d’autres qui sortent de la course au volume, des citoyennes et citoyens qui ne veulent plus du « travail, consomme, meurt » : les attentes vis-à-vis du monde du travail évoluent. Regards croisés de bifurqueuses et bifurqueurs, d’entrepreuneuses et entrepreneurs.

+ d’infos : contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org.

Parc Hélène Guyonnet

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Debate

Saturday July 29 at 5:30pm at Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Youth, work, business: the great fork in the road?

Expectations of the world of work are changing: young people no longer want to follow a set path, companies can no longer recruit, others are getting out of the race for volume, and citizens no longer want to « work, consume and die ». We take a look at some of these trends from the point of view of forkers and entrepreneurs.

+ More info: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Debate

Sábado 29 de julio a las 17.30 h en el Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Juventud, trabajo, empresa: ¿la gran bifurcación?

Jóvenes que ya no quieren seguir un camino fijo, empresas que ya no consiguen contratar, otras que se salen de la carrera del volumen, ciudadanos que ya no quieren « trabajar, consumir y morir »: las expectativas del mundo laboral están cambiando. A continuación repasamos algunas de las muchas formas en que está cambiando el mundo laboral.

+ Más información: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DES ABWÄRTS – Debatte

Am Samstag, den 29. Juli um 17:30 Uhr im Arbre à Palabres, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Jugend, Arbeit, Unternehmen: die große Gabelung?

Jugendliche, die nicht mehr einem vorgezeichneten Weg folgen wollen, Unternehmen, die nicht mehr einstellen können, andere, die aus dem Volumenrennen aussteigen, Bürgerinnen und Bürger, die nicht mehr « arbeiten, konsumieren, sterben » wollen: Die Erwartungen an die Arbeitswelt verändern sich. Einblicke von Bifurkatorinnen und Bifurkatoren, Unternehmerinnen und Unternehmern.

+ Weitere Informationen: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

