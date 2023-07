FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Inauguration Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École, 28 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Inauguration

Le vendredi 28 Juillet à 12h à l’Arbre à Palabres au Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Inauguration officielle et conviviale de la première édition de DÉCROISSANCE, LE FESTIVAL par Christian Senelier, président de l’association, en présence de Stéphane Baudry, maire de Saint-Maixent-l’École, des élus locaux, de l’écosystème de coopération et des bénévoles.

+ d’infos : contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org.

Parc Hélène Guyonnet

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Friday July 28 at 12pm at the Arbre à Palabres in Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Official and convivial inauguration of the first edition of DÉCROISSANCE, LE FESTIVAL by Christian Senelier, president of the association, in the presence of Stéphane Baudry, mayor of Saint-Maixent-l?École, local elected officials, the cooperation ecosystem and volunteers.

+ Further information: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Inauguración

Viernes 28 de julio a las 12.00 h en el Arbre à Palabres del Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Inauguración oficial y distendida de la primera edición de DÉCROISSANCE, LE FESTIVAL por Christian Senelier, presidente de la asociación, en presencia de Stéphane Baudry, alcalde de Saint-Maixent-l’École, los concejales locales, el ecosistema de cooperación y los voluntarios.

+ Más información: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DES DECROISSANCE – Eröffnung

Am Freitag, den 28. Juli um 12 Uhr am « Arbre à Palabres » im Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Offizielle und gesellige Eröffnung der ersten Ausgabe von DÉCROISSANCE, LE FESTIVAL durch Christian Senelier, den Vorsitzenden des Vereins, in Anwesenheit von Stéphane Baudry, dem Bürgermeister von Saint-Maixent-l’École, Lokalpolitikern, dem kooperativen Ökosystem und Freiwilligen.

+ Infos: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

