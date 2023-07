FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat « État d’urgence écologique : la démocratie est-elle condamnée à l’impuissance ? » Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École, 28 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat

Le vendredi 28 Juillet à 17h à l’Arbre à Palabres au Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

État d’urgence écologique : la démocratie est-elle condamnée à l’impuissance ?

La démocratie représentative semble bloquée face à l’ampleur des effondrements en cours. Sur fond de désertion électorale, de réaffirmation des États autoritaires et même totalitaires, quelles sont nos alternatives ? Comment refonder et écologiser nos institutions et donner un nouveau souffle à la démocratie ?

Avec : Dominique BOURG, philosophe, professeur honoraire à l’Université de Lausanne

Animation : Lucile SCHMID, co-fondatrice de la fondation de l’écologie politique et du think tank La Fabrique écologique

+ d’infos : contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org.

2023-07-28

Parc Hélène Guyonnet

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Debate

Friday July 28 at 5pm at the Arbre à Palabres in Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

State of ecological emergency: is democracy condemned to impotence?

Representative democracy seems to be at a standstill in the face of the scale of the collapses underway. Against a backdrop of electoral desertion and the reassertion of authoritarian and even totalitarian states, what are our alternatives? How can we refound and green our institutions and breathe new life into democracy?

With : Dominique BOURG, philosopher, honorary professor at Lausanne University

Moderator: Lucile SCHMID, co-founder of the Fondation de l?écologie politique and the think tank La Fabrique écologique

+ Further information: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Debate

Viernes 28 de julio a las 17.00 h en el Arbre à Palabres del Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Estado de emergencia ecológica: ¿está la democracia condenada a la impotencia?

La democracia representativa parece estancada ante la magnitud de los derrumbamientos en curso. Frente a la deserción electoral y la reafirmación de Estados autoritarios e incluso totalitarios, ¿cuáles son nuestras alternativas? ¿Cómo podemos refundar y reverdecer nuestras instituciones e insuflar nueva vida a la democracia?

Con : Dominique BOURG, filósofo, Profesor Honorario de la Universidad de Lausana

Moderadora: Lucile SCHMID, cofundadora de la Fondation de l’écologie politique y del think tank La Fabrique écologique

+ Más información: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DES ABWÄRTS – Debatte

Am Freitag, den 28. Juli um 17 Uhr im Arbre à Palabres im Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’Ecole.

Ökologischer Notstand: Ist die Demokratie zur Ohnmacht verurteilt?

Die repräsentative Demokratie scheint angesichts des Ausmaßes der sich vollziehenden Zusammenbrüche blockiert zu sein. Was sind unsere Alternativen vor dem Hintergrund von Wahlverdrossenheit, dem Wiedererstarken autoritärer und sogar totalitärer Staaten? Wie können wir unsere Institutionen neu gründen und ökologisieren und der Demokratie neues Leben einhauchen?

Mit: Dominique BOURG, Philosoph, Honorarprofessor an der Universität Lausanne

Moderation: Lucile SCHMID, Mitbegründerin der Fondation de l’écologie politique und des Think Tanks La Fabrique écologique

+ weitere Informationen: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

