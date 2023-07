Festival des Enfants du Monde 2023 – Mosaïque du Monde Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École, 14 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Festival des Enfants du Monde 2023 – Mosaïque du Monde / Japon, Bolivie et République Tchèque

Vendredi 14 juillet à 15h30 – Village du festival

Accès libre

Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre à Saint-Maixent-l’Ecole

En ligne : https://billetterie.festik.net/rife/.

Parc Hélène Guyonnet

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival des Enfants du Monde 2023 – Mosaic of the World / Japan, Bolivia and Czech Republic

Friday, July 14 at 3:30pm – Festival Village

Free admission

Ticket office: Haut Val de Sèvre Tourist Office, Saint-Maixent-l’Ecole

Online: https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – Mosaico del Mundo / Japón, Bolivia y República Checa

Viernes 14 de julio a las 15.30 h – Festival Village

Entrada gratuita

Entradas en: Oficina de Turismo de Haut Val de Sèvre, Saint-Maixent-l’Ecole

En línea: https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – Mosaik der Welt / Japan, Bolivien und Tschechien

Freitag, 14. Juli um 15:30 Uhr – Festival-Dorf

Freier Zugang

Kartenvorverkauf: Office de tourisme Haut Val de Sèvre in Saint-Maixent-l’Ecole

Online: https://billetterie.festik.net/rife/

