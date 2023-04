Club Vosgien : Marche rose contre le cancer Parc Hartmann, 15 octobre 2023, Munster.

MARCHE ROSE CONTRE LE CANCER. Départs libres dans la matinée du Parc Hartmann (en face de la Gare) à Munster..

2023-10-15 à ; fin : 2023-10-15 12:00:00. 0 EUR.

Parc Hartmann

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



PINK WALK AGAINST CANCER. Free departure in the morning from the Hartmann Park (in front of the train station) in Munster.

MARCHA ROSA CONTRA EL CÁNCER. Salida gratuita por la mañana desde el parque Hartmann (frente a la estación de tren) de Munster.

ROSAFARBENER MARSCH GEGEN DEN KREBS. Freie Abfahrt am Vormittag vom Parc Hartmann (gegenüber dem Bahnhof) in Munster.

