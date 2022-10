Lecture-promenade sur le thème de la nature à Houplines Parc Harris Houplines Catégories d’évènement: Houplines

Nord

Lecture-promenade sur le thème de la nature à Houplines Samedi 15 octobre, 10h00 Parc Harris

Gratuit, sur inscription (places limitées)

Lecture-promenade sur le thème de la nature à Houplines dans le cadre des Nuits des bibliothèques Parc Harris Rue victor hugo Houplines

Lecture sur le thème de la nature au sein du parc Harris

Grâce à cette lecture découverte encadrée par une passionnée de lecture, membre du café littéraire de la bibliothèque, les participant(e)s vont (re)découvrir ce lieu naturel ouvert au public qui fait le lien entre ville et nature.

Pour les enfants à partir de 8 ans et pour les adultes Rdv à l’entrée du parc Harris, rue Victor Hugo

