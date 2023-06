Cinéma en plein air Parc Gilles Hiriart Seignosse, 13 août 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Cinéma en plein air au parc Gilles Hiriart à Seignosse Bourg à 22h.

Gratuit.

Projection du film « Spider-Man : No Way Home ».

Pour bien profiter du moment, pensez à prendre de quoi vous installer (serviettes, chaises de plage…).

Sur place, stand sucré avec La vie en biscuit !.

2023-08-13 à ; fin : 2023-08-13 23:30:00. .

Parc Gilles Hiriart

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Open-air cinema at Parc Gilles Hiriart in Seignosse Bourg at 10pm.

Free admission.

Screening of « Spider-Man: No Way Home ».

Don’t forget to bring your own towels and beach chairs.

On-site sweet stand with La vie en cookie!

Cine al aire libre en el parque Gilles Hiriart de Seignosse Bourg a las 22.00 horas.

Entrada gratuita.

Proyección de la película « Spider-Man: No Way Home ».

Para aprovechar al máximo el momento, no olvide traer algo para sentarse (toallas, sillas de playa, etc.).

Puesto de golosinas con La vie en biscuit

Open-Air-Kino im Parc Gilles Hiriart in Seignosse Bourg um 22 Uhr.

Kostenlos.

Vorführung des Films « Spider-Man: No Way Home ».

Um den Moment zu genießen, denken Sie daran, etwas mitzunehmen, um sich niederzulassen (Handtücher, Strandstühle…).

Vor Ort gibt es einen Süßigkeitenstand mit La vie en biscuit!

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Seignosse